Раиси провел консультации с советником духовного лидера перед визитом в Россию

Президент Ирана Эбрахим Раиси перед поездкой в Россию проконсультировался с советником по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбаром Велаяти.

«Речь шла о поездке президента в Россию. Естественно, что он консультируется перед этой важной поездкой, и я был одним из участников этих консультаций», — сказал Велаяти, отвечая на вопрос журналиста агентства Tasnim о недавнем совместном заседании с участием Раиси.

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По его словам, «вопрос о ядерной сделке является важным, с Россией, играющей решающую роль на переговорах, нужно консультироваться [по этому вопросу]». «[Президент России] Владимир Путин и Раиси обязательно будут обсуждать эту тему», — отметил иранский политик.