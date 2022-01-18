КНДР провела испытания тактических управляемых ракет

Северная Корея в ходе испытаний произвела запуск тактических управляемых ракет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщила Академия оборонных наук страны, запуск ракет осуществлялся с запада страны, и в ходе испытания система «точно поразила цель на острове» у восточного побережья.

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«Целью испытательных стрельб была выборочная оценка производимых и развертываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения», — рассказал агентству представитель северокорейских властей, добавляя, что они «подтвердили точность, безопасность и эффективность работы серийно выпускаемой системы вооружения».