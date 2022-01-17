В Индии раскрыли сроки развертывания С-400

В Индии развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые были приобретены у России, завершится в апреле 2022 года. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает Hindustan Times со ссылкой на военных.

Издание подчеркивает, что правительство страны пока не делало каких-либо заявлений по данному вопросу.

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«Официальные лица, непосредственно осведомленные в этом вопросе, сообщили, что все пять систем будут развернуты в глубинных районах для борьбы с угрозой со стороны Китая», — говорится в сообщении.