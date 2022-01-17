Турция предложила Казахстану помощь в преодолении последствий беспорядков

Вице-президент Турции Фуат Октай в телефонном разговоре с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

«Ф.Октай выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января и отметил, что Турция готова оказать необходимую поддержку Казахстану», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Смаилов, в свою очередь, отметил, что Турецкая Республика является надежным и стратегическим партнером Казахстана.

«Правительство Казахстана продолжит укреплять сотрудничество с Турцией по всем направлениям сотрудничества», — сказал казахстанский премьер.