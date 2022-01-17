Киев получит британские противотанковые системы

Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые системы оборонительного вооружения. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Мы приняли решение поставить Украине лёгкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — приводит РИА Новости его слова на выступлении в парламенте.

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Уоллес отметил, что эти вооружения предназначены для использования в целях самообороны.

