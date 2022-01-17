17 января состоялась пресс-конференция по итогам визита делегации из представителей религиозных общин Азербайджана, возглавляемой председателем Управления мускльман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в Святой Престол.

На пресс-конференции, прошедшей с участием шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, посла Азербайджана во Франции и Святом престоле Рахмана Мустафаева, секретаря Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Архимандрита Алексия (Никонорова), апостола префекта Римской католической церкви в Азербайджане епископа Владимира Фекете, первого заместителя председателя Управления мусульман Кавказа, муфтия Салмана Мусаева, присутствовали аккредитованные в Ватикане журналисты из различных стран, представители СМИ Италии и Азербайджана.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Проинформировав о встречах, проведенных азербайджанской делегацией в Ватикане, посол Рахман Мустафаев отметил, что в ходе этих встреч были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом. Было отмечено, что на встречах делегации с главой Римско-католической церкви Папой Франциском, государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пиетро Паролином, секретарем Ватикана по связям с зарубежными государствами Паулом Ричардом Галлахером, президентом Папского Совета по межрелигиозному диалогу Ватикана, кардиналом Мигелем Анхелом Айушо Гиксотом, президентом Папского совета по культуре и Папской комиссии по священной археологии Ватикана кардиналом Джанфранко Равази и главным священником этой страны (викарием), главой церкви Святого Петра кардиналом Мауро Гамбетти было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества, межрелигиозных связей между Азербайджаном и Ватиканом.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил особые отношения между Азербайджаном и Ватиканом. Было отмечено, что фундамент нынешних связей на высоком уровне был заложен великим лидером Гейдаром Алиевым. Будет отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Святым Престолом и Азербайджаном. За этот период президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева совершали официальные визиты в Святой Престол, а также Папа Иоганн Павел II и Папа Франциск совершали визиты в Азербайджан. Папа Иоганн Павел II совершал визит в Азербайджан по случаю 10-летия установления дипломатических связей с Азербайджаном по приглашению общенационального лидера Гейдара Алиева, а Папа Франциск – в 2016 году по приглашению президента Ильхама Алиева.

Затем секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Архимандрит Алексий (Никоноров) и апостол префект Римской католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете поделились впечатлениями о визите.

В ходе пресс-конференции был продемонстрирован фильм, посвященный деятельности Азербайджана в области поощрения межрелигиозного и межкультурного диалога.