Эрдоган: Турция остается в числе гарантов мира и спокойствия на Балканах

Турция, ранее внесшая вклад в обеспечение мира и спокойствия на Балканах, по-прежнему остается в числе стран-гарантов мира и спокойствия в регионе в будущем.

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране.

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Глава государства отметил также, что Турция ожидает от Албании более конкретных, решительных и быстрых шагов против структуры террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в этой стране.

«FETÖ представляет большую угрозу не только для Турции, но и для каждой страны, в которой действует. На ее руках кровь невинных жертв», — заявил турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).

