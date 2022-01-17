Нахальные налетчики ограбили магазин часов в Праге

В минувшую субботу в центре Праги ограбили магазин дорогих часов. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, запись обнародовала чешская полиция.

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На кадрах видно, как трое вооруженных человек ворвались в помещение бутика, ударили охранника, разгромили витрины и унесли дорогие аксессуары. По предварительным данным, нанесенный злоумышленниками ущерб составил 817 тысяч евро. Сейчас правоохранители ведут поиски налетчиков.

