The Guardian: Назарбаев ведёт «яростные» переговоры с Токаевым

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ведёт «яростные» переговоры с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым, настаивая на перераспределении активов, предприятий и банковских счетов. Об этом со ссылкой на источник со связями в Казахстане пишет «Лайф» со ссылкой на The Guardian.

Другой собеседник издания, бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев, рассказал, что экс-лидер, несмотря на слухи и догадки, по-прежнему находится в Казахстане. Он также подтвердил, что между Токаевым и Елбасы идёт «борьба», однако подчеркнул, что «эпоха Назарбаева закончилась».

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«Борьба за власть продолжается. Нет никакой гарантии, что всё закончится гладко», — утверждает собеседник издания.

Собеседники газеты напомнили, что Токаев до сих пор не критиковал Назарбаева публично, но ряд признаков говорит о том, что с культом личности в стране, вероятно, покончено. Так, например, на это указывает отказ от восстановления памятника первому президенту, который снесли в Талдыкоргане. Кроме того, с улиц Алма-Аты стали пропадать таблички с именем первого лидера.

