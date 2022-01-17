Имя Назарбаева ни разу за неделю не было названо в местных новостях

За неделю ни один из телеканалов Казахстана в итоговых новостях не назвал имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает New Reporter.

«В начале января 2022 года Казахстан пережил, пожалуй, самое тяжелое потрясение за все 30 лет Независимости. Поэтому неудивительно, что абсолютно все телеканалы посвятили свои выпуски и событиям во всей республике, и, конечно, «Алматинской трагедии». Слова эти впервые произнес президент Касым-Жомарт Токаев, СМИ их подхватили. О самом главном в этой трагедии рассказали телеканалы, но в эфире ни одного из них ни разу не прозвучало слово «Елбасы»… Разве что в единственном синхроне самого Токаева. А «Нурсултан Назарбаев» не прозвучало ни разу», — говорится в сообщении в понедельник.

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Издание пришло к такому выводу, сделав детальный обзор всех итоговых выпусков новостей.

Отметим, что Назарбаев в последний раз официально появлялся на публике в конце декабря 2021 года, и вопреки расхожим версиям о его выезде за рубеж, по данным авторитетного британского издания The Guardian, все еще находится в Казахстане, а борьба за власть в стране продолжается. По данным Financial Times, сейчас 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым.

На фоне последних событий ряд родственников первого президента покинули посты. Так, 15 января с занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева – председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой. 17 января полномочия главы НПП «Атамекен» сложил еще один зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, женатый на Динаре – средней дочери первого президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Токаев снял родного племянника Назарбаева – Самата Абиша.

Единственной из ближайших родственников Назарбаева во власти сейчас остается его старшая дочь – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, которая по «официальной» версии болеет коронавирусом. 17 января агентство КазТАГ выяснило, что вопреки устойчивым слухам Дарига Назарбаева не подавала заявление на сложение депутатского мандата.