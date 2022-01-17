Залкалиани: НАТО не изменит позицию по членству Грузии в организации

Несмотря на требования России о нерасширении организации на восток, НАТО не собирается менять своей позиции по поводу членства Грузии в альянсе, — заявил сегодня по итогам встречи с постпредами 14 стран НАТО в Брюсселе вице-премьер страны, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

«Натовские партнеры еще раз озвучили позицию о том, что они едины, и в походах, касающихся членства Грузии в НАТО, ничего не меняется, несмотря на ту острую риторику, которая исходит от Российской Федерации и которая противоречит международным принципам», — цитирует слова Залкалиани пресс-служба МИД.

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На встрече еще раз было заявлено о том, что решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о членстве Грузии не будет пересмотрено и «никто не вправе рассматривать тот или иной регион сферой своего влияния», — добавил глава грузинского внешнеполитического ведомства.