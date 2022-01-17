Обвинение потребовало заключить под стражу Порошенко

Обвинение попросило Печерский районный суд Киева заключить под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога. Об этом говорится в тексте ходатайства, которое в понедельник зачитал прокурор в ходе судебного заседания, передает РИА «Новости».

Он призвал применить к экс-главе государства меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

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«И определить залог… в размере 1 миллиард гривен ($35,7 млн)», — сказал прокурор.

Также суд попросили обязать политика сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.