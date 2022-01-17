Иранские подростки нарушили азербайджанскую границу

Трое несовершеннолетних граждан Ирана, нарушив границу, перешли на территорию Азербайджана.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС), 17 января около 15:25 на участке пограничной заставы пограничного отряда «Гейтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенной вблизи села Аманкенд Билясуварского района, три человека нарушили государственную границу со стороны Исламской Республики Иран, нарушители были задержаны пограничным нарядом.

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Нарушители границы, которые были определены как несовершеннолетние, заявили, что по ошибке пересекли государственную границу и представились как граждане Исламской Республики Иран Аташи Амиррза Аташ (14 лет), Пуя Бадали Мехрадж (12 лет) и Данайи Саханд Ибрагим (11 лет).

Задержанных доставили на пограничную заставу, обеспечили горячим питанием и другими необходимыми условиями.

Учитывая добрососедские и дружественные отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, иранская сторона была проинформирована по линии пограничного представительства.

Несовершеннолетние будут переданы иранской стороне в ближайшее время.

