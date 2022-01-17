Токаев велел уволить спецпредставителя по «Байконуру»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности своего специального представителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сулейменов с апреля 2020 года работает в качестве заместителя акима (губернатора) Кызылординской области Казахстана, где расположен комплекс «Байконур». В том же году он был назначен на должность спецпредставителя президента на Байконуре.

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