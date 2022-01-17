Порошенко отматерился на русском языке в адрес журналистов

Бывший президент Петр Порошенко на пути к залу суда выругался по-русски, сообщает «Страна.ua».

В помещении образовалась давка из-за корреспондентов и операторов с камерами, и президенту с трудом удалось протиснуться сквозь толпу.

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«Журналисты, вашу мать!», — в сердцах высказался Порошенко.

Также «Страна.ua» отметила, что интерфейс часов Apple Watch у экс-президента также был на русском языке.

До этого следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд.