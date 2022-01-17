Суд Грузии отменил штраф пенитенциарной службе за публикацию кадров с Саакашвили в тюрьме

Тбилисский городской суд отменил штраф в размере 2 тыс. лари (около $650), выписанный в декабре 2021 года Службой государственного инспектора Грузии министерству юстиции за публикацию кадров с экс-президентом Михаилом Саакашвили в тюрьме города Рустави. Об этом в понедельник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

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«Суд постановил аннулировать решение Службы государственного инспектора в той части, по которой пенитенциарная служба была признана правонарушителем закона «О защите персональных данных». Аннулировать штраф 2 тыс. лари», — цитирует Первый канал судью Кобу Чагунаву.