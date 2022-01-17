Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января

Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаевой.

«Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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