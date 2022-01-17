Лукашенко анонсировал совместные учения ВС Беларуси и России в феврале

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что совместные учения ВС Беларуси и России начнутся в феврале.

«Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, «белорусском балконе», провести солидные учения», — сказал Александр Лукашенко, передает БелТА.

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Президент при этом подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: «Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)»