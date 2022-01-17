«Сюрприз» для Парижа с армянским акцентом

Геополитическое соперничество в Африке продолжает преподносить сюрпризы. В центре внимания — ситуация в западно-африканском государстве Мали. Эта страна оказалась в жесткой воздушной блокаде. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) приостановила полеты в воздушном пространстве страны. Правда, сейчас с малийскими властями обсуждают вопрос возобновления полетов, и обещают сделать это в кратчайшие сроки, но легкого решения не будет.

«Воздушная блокада» — результат санкций, которые ввело против Мали Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Решением саммита этой организации были закрыты границы с Мали, включая воздушные. Формально ЭКОВАС столь жестко отреагировал на решение пришедшей к власти в Мали летом 2021 года военной хунты перенести выборы и возвращение к гражданскому правлению с февраля 2022 на декабрь 2025 года. В ЭКОВАС этот график возвращения к конституционному правлению сочли неприемлемым и добавили: «Этот график просто означает, что нелегитимное военное переходное правительство возьмет в заложники народ Мали».

Но на самом деле речь не только и не столько о демократии и правах человека — речь о геополитике. В Мали разворачивается нешуточная «многоходовка», в результате которой Кремль последовательно «выпихивает» отсюда Францию. Мали — уже бывшая французская колония, но даже после получения независимости Париж сохранял рычаги влияния в Бамако, проводя здесь даже военные операции с эффектными названиями «Сервал» и «Бархан». Однако теперь, как уже не раз отмечалось, Париж терпит поражение от Москвы, точнее даже, от ЧВК «Вагнер». Многоходовка была разыграна как по нотам. В 2020 году — умело подогретые антикоррупционные протесты, свержение законного президента Ибрагима Бубакара Кейта и приход к власти военных. Они вроде бы соглашаются на «переходный период» продолжительностью в 18 месяцев и возвращение власти гражданскому правительству, но 25 мая 2021 года — новый военный переворот, арест ключевых фигур из переходного правительства и приход к власти хунты во главе с полковником Ассими Гоита. Который уже официально приглашает в страну ЧВК «Вагнер». В результате Швеция, убедившись, что с приходом «вагнеровцев» становится по-настоящему горячо, выводит свои войска из состава ооновского контингента, в ЭКОВАС вводят санкции против Мали, а власти самой Мали устраивают демонстрацию с антифранцузскими лозунгами и призывами о помощи к Москве. И все это не оставляет сомнений: события вокруг Мали — часть глобальной политической «игры» с весьма масштабными последствиями, в том числе и для Южного Кавказа.

Об этом уже упоминалось не раз, но тем не менее напомним: у Армении весьма обширные связи с ЧВК «Вагнер». И речь не только о традиционных позициях армянского криминального бизнеса в такой деликатной сфере, как алмазная контрабанда, точнее, «отмывание» алмазов, поступающих на рынок из регионов африканских конфликтов, и перевод в «камешки» активов террористических группировок. Прежде всего, именно в Ереване были зарегистрированы многие небольшие авиакомпании, которые в Африке выполняли заказы «вагнеровцев», в том числе на перевозку оружия и наемников. Более того, именно из-за этой африканской «эпопеи» под европейские санкции угодил Комитет гражданской авиации Армении, а европейское небо для армянских авиаторов оказалось закрыто от слова вообще. И если теперь ЭКОВАС закрывает с Мали именно воздушные границы, а МИНУСМА прекращает полеты внутри страны, обещая их возобновить, но уже на основе новой процедуры — нет сомнений, что за этими новостями из Мали с напряженным вниманием. Словом, выходит, что в «выпихивании» Франции из Мали, а еще раньше — ЦАР далеко не последнюю роль сыграл Ереван, тот самый Ереван, который в Париже едва ли не считают своим «прокси».

Другой вопрос, будут ли на берегах Сены руководствоваться национальными интересами Франции или же предпочтут думать исключительно о голосах местных армян.

Нурани, обозреватель