Сторонники Порошенко ждут его в аэропорту в Киеве

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко собираются в понедельник возле киевского аэропорта «Жуляны», они намерены встретить бывшего главу государства, вылетевшего в Киев из Варшавы, передает РИА Новости.

Несколько тысяч человек с флагами партии Порошенко «Европейская солидарность» стоят возле здания терминала, куда ожидается прилетит экс-президент. Они установили сцену на парковке аэропорта и оттуда выступают в поддержку Порошенко. Встречать экс-президента приехали люди из разных регионов.

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На территории аэропорта стоит несколько автомобилей полицейских, а также несколько автобусов со спецназовцами. Аэропорт работает в обычном режиме, пассажиры могут беспрепятственно попасть в терминал. Обстановка спокойная.