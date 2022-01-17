Токаев уволил племянника Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением в понедельник освободил от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, который является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в документе.

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