Аварийный сухогруз отбуксировали из Босфора

Сухугруз, который из-за неисправности временно блокировал проход судов через пролив Босфор, был отбуксирован на стоянку. Об этом сообщило в ночь на понедельник главное управление береговой охраны Турции на своей странице в Twitter.

«Сухогруз Brave Knight был благополучно поставлен на якорь в районе якорной стоянки Бююкдере при координации нашего Центра управления движением судов», — говорится в записи ведомства.

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По данным агентства Anadolu, после этого движение судов по Босфору было открыто в обоих направлениях.

Вышедшее из строя в районе моста Султана Селима Явуза судно следовало из Турции в Румынию.