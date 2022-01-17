Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы и вылетает в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в понедельник в варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена и через час вылетит в Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Порошенко в аэропорту ожидали несколько десятков журналистов. Отвечая на вопросы корреспондентов, он сказал, что не опасается ареста в Киеве. «За мной правда», — сказал экс-президент. «На моей стороне народ Украины, — добавил политик. — Я не готовился к аресту».

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Бывший глава государства заранее зарегистрировался на рейс компании Wizz Air и сразу после прибытия в аэропорт отправился в зону контроля безопасности.

Ранее Порошенко сообщал, что прилетит в Киев 17 января рейсом этого авиаперевозчика из Варшавы. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента.