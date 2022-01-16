Обнаружена древняя игра, напоминающая нарды

На раскопках в Омане археологи обнаружили каменную настольную игру, которой около четырех тысяч лет назад. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на издание Daily Mail.

Отмечается, что работы велись на месте древнего поселения в долине Кумайра под руководством специалистов из Варшавского университета и Министерства туризма Омана.

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Артефакт обнаружили в руинах комнаты. На игровом поле ученые распознали тринадцать квадратов с углублением в центре.

«Самый известный пример подобной игровой доски был найден на древнем кладбище в Уре (территория современного Ирака)», – отметил руководитель раскопок, археолог из Варшавского университета Петр Белинский.

Он также уточнил, что похожие «настолки» откапывали в Индии, бывшей Месопотамии и Восточном Средиземноморье.

Хотя правила древней игры неизвестны, специалисты полагают, что больше всего она напоминает нарды.