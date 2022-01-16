Спикер парламента Черногории верит в развитие связей с Азербайджаном

«Это мой первый визит в Азербайджан. Я очень рад быть здесь. Верю, что наши отношения будут и дальше развиваться. Азербайджано-черногорские отношения развиваются и на парламентском уровне».

Об этом заявил спикер парламента Черногории Алекса Бечич.

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«Есть возможности для развития этих отношений во многих других областях. Хотя отношения между нашими странами новые, мы верим, что они будут развиваться и дальше. Возлагаем большие надежды на этот визит», — приводит его слова АЗЕРТАДЖ.