Сотрудник ООН погиб в Турции под лавиной

Тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта обнаружено спасателями на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на Huriyyet.

Уточняется, что три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес.

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«Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН», — пишет издание.

