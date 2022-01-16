Елизавета II любит гамбургеры, но просит подавать их без булочки

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен О’Грейди рассказал, какой вид фастфуда предпочитает королева Елизавета II. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на TheSun.

По словам Даррена О’Грейди, королева, как правило, избегает фастфуда, но есть одна вещь, от которой она не может отказаться. Речь о гамбургерах, которые Елизавета II очень любит, но всегда просит подавать без булочки. При этом монарх не просит заказывать гамбургеры в сетях быстрого питания, а поручает их приготовление своей команде поваров.

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«Меня всегда забавляло то, что в Балморале (шотландская резиденция Елизаветы II) мы готовили собственные гамбургеры. Они стреляли в оленей, а мы готовили котлеты из оленины», — рассказывает королевский повар.

Шеф-повар, проработавший в Букингемском дворце 15 лет, добавил, что королева не любит пиццу и за все годы его работы во дворце ни одной пиццы ей не подали.

Чаще Даррен О’Грейди готовил для Елизаветы II классическую французскую еду.