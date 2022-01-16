В кыргызском городе благоустроят улицу Гейдара Алиева

В связи с подготовкой к 99-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, наши соотечественники, компактно проживающие в городе Кант Чуйской области Кыргызстана, собираются благоустроить улицу, носящую имя этого великого человека.

В связи с этим председатель Общественного объединения «Азери» в Бишкеке, заслуженный юрист Азизага Алиев и активисты диаспоры города Кант встретились с главой муниципалитета города Уланом Майлыбашевым. На встрече были обсуждены вопросы благоустройства улицы и установки в её центре барельефа с изображением великого лидера, пишет АЗЕРТАДЖ.

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Улан Майлыбашев сообщил о решении создать специальную рабочую группу для благоустройства улицы. Группа подготовит предложения и представит их муниципалитету. Затем начнётся работа по благоустройству улицы и установке барельефа накануне 99- летия со дня рождения великого лидера.