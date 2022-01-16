Глава телефонной компании еще в 1953 году предрек появление смартфонов

Первым смартфоном принято считать IBM Simon. Гаджет, выпущенный в 1994 году, объединял функции телефона и персонального компьютера и позволял, например, отправлять и принимать факсы. Но «первым из новейших» можно назвать скорее iPhone: революционное устройство с сенсорным экраном и без клавиатуры Стив Джобс презентовал 9 января 2007 года.

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Именно такой гаджет в 1953 году описал Марк Салливан, глава американской телефонной компании Pacific Tel and Tel. Журналисты Open Culture нашли в газете Tacoma News Tribune заметку, в которой Салливан поделился своим видением будущего:

«…люди смогут носить телефоны, возможно, так же, как сегодня мы носим с собой часы. Телефону не нужен будет номеронабиратель или его аналог, и я думаю, что во время разговора пользователи смогут видеть друг друга… Кто знает, но, может, он [телефон будущего] действительно сможет переводить с одного языка на другой?» Марк Салливан, директор и президент Pacific Tel and Tel.

Если вдуматься, то этот прогноз уже сбылся. За 54 года до презентации оригинального iPhone Салливан предсказал появление портативного телефона с сенсорным экраном (без клавиатуры или дискового набирателя номера), а запуск видеочата FaceTime — за 57 лет до его дебюта. Он также предвидел появление функции голосового перевода — такие возможности стали добавлять в аудиочаты лишь несколько лет назад.

Салливан родился в 1896 году и скончался в возрасте 89 лет, в 1985-м. Всего за два года до его смерти был выпущен легендарный «орехокол» Motorola DynaTAC 8000X — первый коммерческий портативный телефон, уточняет «Лайфхакер».

К слову, великий фантаст Айзек Азимов в 1964 году в какой-то степени уточнил прогноз Салливана. В статье для The New York Times он отметил, что в будущем устройства связи позволят «видеть, а также слышать человека, которому вы звоните». Азимов добавил, что «экран [будет] использоваться не только для того, чтобы видеть людей, которым вы звоните, но также для изучения документов и фотографий и чтения отрывков из книг».