Песков отрицает наличие российских военных в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе и в целом в Украине нет российских военных. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.

«Российских военных в Украине нет. Нет российских военных в Донбассе», – сказал он, отметив, что войска РФ находятся на территории своей страны.

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Песков также подчеркнул, что Россия никому не угрожает военными действиями из-за Украины, но будет готова предпринять контрмеры в случае необходимости.