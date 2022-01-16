Почему в Алматы убили режиссера Битаева

Причиной убийства режиссёра Сакена Битаева стал его отказ отдать участникам погромов в Алма-Ате свой автомобиль, рассказал на брифинге начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов. Он добавил, что преступники расправлялись с мирными жителями не только за отказ выйти из своей машины, но и нападали на них в магазинах, на улицах или просто вели беспорядочный огонь.

«6 января погиб режиссёр Сакен Битаев, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль. В этот же день рядом около 21:30 обстрелу подвергся кортеж, в котором следовал аким. В результате покушения погиб сотрудник телеканала «Алматы», ещё три человека, в том числе два сотрудника акимата получили ранения. Действия преступников были организованы», — уточнил Таймерденов (цитата по «Лайфу»).

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По его утверждению, есть сведения о работе снайперов в рядах участников погромов. Так, при попытке захватить департамент полиции с крыши рядом расположенной многоэтажки стрелки вели прицельный огонь. Здание закидывали бутылками с зажигательной смесью, таранили машинами, но правоохранителям удалось его удержать.

Глава городской полиции также отметил, что по улицам протестующие передвигались исключительно группами по 4-5 человек. Помимо человеческих жертв, Алма-Ата понесла и имущественные потери. Таймерденов привёл данные, согласно которым были уничтожены 493 полицейские камеры уличного наблюдения.