Россия не намерена размещать в Украине наступательное вооружение, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается размещать своё наступательное вооружение в Украине, однако допускает, что такой шаг могут предпринять США и НАТО. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».

«Мы не можем исключить, что наши партнёры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там.

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Именно поэтому мы требуем юридически закреплённых гарантий», – приводит слова Пескова главред радиостанции Алексей Венедиктов в своё телеграм-канале.