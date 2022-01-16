Матвиенко: Где НАТО, где США, где Казахстан?

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что оценки ряда западных стран относительно действий государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане циничны, организация показала свою дееспособность и востребованность. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

«Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяженная граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей», — заявила Матвиенко.

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Она отметила, что раньше было много скептических разговоров про ОДКБ, но организация показала свою дееспособность, востребованность и современность.