Бунтовщики похитили в Алматы более 1,3 тыс. единиц оружия

В Алматы во время массовых беспорядков в начале января было похищено более 1,3 тыс. единиц оружия, сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

«Одновременно в разных районах города многочисленные группы боевиков обстреливали наряды полиции и приступили к разграблению города. Другие группы террористов почти одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами», — сказал Таймерденов на брифинге в воскресенье.

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«На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 нарезное, 807 — гладкоствольное, 39 — газово-травматическое оружие», — проинформировал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его информации, на сегодняшний день «в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия, 2800 патронов разного калибра и других боеприпасов, большое количество похищенного во время мародерства имущества».