149 человек стали жертвами волнений в Алматы

В Алматы во время массовых беспорядков погибли 149 человек, в их числе 11 представителей правоохранительных органов, сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

«В Алматы погибли 149 человек, среди них 11 представители правоохранительных органов», — сказал Таймерденов на брифинге в воскресенье.

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Как сообщалось, всего по республике в ходе беспорядков погибли 225 человек, среди них 19 представителей правоохранительных органов.

Накануне в Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что среди погибших есть также бандиты, совершавшие нападения на административные здания в городах страны, и мирные граждане, напоминает «Интерфакс».