249 участников преступлений в Алматы арестованы

В Алматы после массовых беспорядков, произошедших в начале января, заведено и расследуются 405 уголовных дел, 249 участников преступлений арестованы, сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев.

«Создана специальная межведомственная следственная группа из числа опытных работников правоохранительных органов. (…) Сейчас правоохранительными органами расследуется 405 уголовных дел, с санкции суда взяты под стражу 249 лиц», — сказал Жуйриктаев на брифинге в воскресенье.

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«Мы работаем над установлением и задержанием всех причастных к террористическим актам и другим преступлениям. Принимаются меры по восстановлению общественной безопасности», — приводит «Интерфакс» его слова.