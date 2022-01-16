Ушел из жизни экс-глава Мали

Отстраненный от власти в результате мятежа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны Бамако. Об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью экс-президента.

Кейта, которому 29 января исполнилось бы 77 лет, был президентом страны с 2013 по 2020 годы.

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«Президент Ибрагим Бубакар Кейта скончался сегодня утром в 9.00 в своем доме в Бамако», — заявил член семьи Кейты.

Отмечается, что эту информацию подтвердили еще несколько членов семьи экс-президента. Причины смерти пока не называются.

Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако, напоминает РИА Новости. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.