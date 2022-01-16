США готовы помочь Королевству Тонга

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил о готовности страны оказать помощь Королевству Тонга в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Хаапай и последовавшими за ним цунами.

«Соединённые Штаты готовы оказать поддержку тихоокеанским соседям», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

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Он также выразил обеспокоенность в отношении жителей Тонги, которые восстанавливаются после извержения вулкана и цунами.