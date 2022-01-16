Пашазаде показали в Риме катакомбы Святого Комодилла

Делегация представителей религиозных общин Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде посетила в Риме катакомбы Святого Комодилла, реставрация которых началась с участием Фонда Гейдара Алиева.

Проекты Фонда Гейдара Алиева, служащие сохранению исторического, культурного и религиозного наследия, не ограничиваются пределами Азербайджана. Уже более десяти лет при поддержке фонда в Ватикане и Риме реставрируются религиозные памятники важного исторического значения, пишет АЗЕРТАДЖ.

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Реставрационные работы в катакомбах Святого Комодилла на территории VIII района Рима позволят впоследствии открыть их для общественности и обогатить культурно-историческое наследие города.

Было сообщено, что реставрация катакомбы осуществляется в рамках договора по сотрудничеству, подписанному в марте прошлого года между Фондом Гейдара Алиева и Священным Археологическим советом Святого Престола.

Цель заключается в передаче в пользование посетителям после завершения реставрации катакомбы Комодилла, прежде закрытые для общественности.

Таким образом, сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом вступает в новый этап. На первом этапе были совместно отреставрированы катакомбы Святого Марселлино и Пьетро. Сегодня они открыты для посетителей.

На втором этапе были отреставрированы саркофаги на Базилике Святого Себастьяна, создан музей, активно посещаемый в настоящее время.



