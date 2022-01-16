Украина отправила войска к населенному пункту Счастье, заявили сепаратисты

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетранспортеры вблизи населенного пункта Счастье. Об этом сообщила в воскресенье «пресс-служба» «управления» «Народной милиции» т.н. «Луганской народной республики» (ЛНР).

«В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60 вблизи населенного пункта Счастье», — цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

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В т.н. «ЛНР» напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.

