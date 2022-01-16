Талибы и Туркменистан возобновят работы по газопроводу ТАПИ

Радикальное движение «Талибан» договорилось с властями Туркменистана о сроках возобновления работ по проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает «Интерфакс».

«Работы по электроснабжению, проекту ТАПИ и расширению железной дороги будут открыты и начаты в марте 2022 года», — рассказали талибы. К соответствующим договоренностям пришли в ходе встречи делегации представителей движения с туркменским министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

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Боевики также заявили, что власти Туркменистана разрешили десяткам афганских студентов, застрявших в Кабуле из-за пандемии коронавируса, постепенно возвращаться в университеты страны. Помимо этого, Туркменистан предоставит учащимся образовательные стипендии в нефтегазовой, железнодорожной и других технических областях.