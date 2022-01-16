Пограничная служба КНБ взяла под охрану аэропорт Актау

Аэропорт Актау взят под охрану пограничной службой Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает «Sputnik Казахстан».

В публикации отмечается, что было принято решение по усилению мер безопасности в аэропорту.

«Сотрудники отдела мобильных действий специального назначения сосредоточены на паспортном контроле, КПП, а также вышке Казаэронавигации», — говорится в публикации.

С 4 по 7 января аэропорт Актау приостановил полеты из-за ЧП. В здании находились сотрудники аэропорта. Пассажиров отмененных рейсов разместили в отеле.