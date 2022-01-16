Украинский политолог назвал способ вернуть Донбасс

Украинский политолог Дмитрий Джангиров в эфире YouTube-канала Politwera заявил, что Украина могла бы вернуть Донбасс через уступки в вопросе вступления в НАТО.

Он пояснил, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО на определенный период времени — на время реинтеграции Донбасса.

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«Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет», — добавил политолог.

Он отметил, что Донбасс мог бы получить эти полномочия благодаря «особым условиям» реинтеграции, что сделало бы выполнение минских соглашений «процессом с отягчающими». Однако, указал эксперт, такое развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам.