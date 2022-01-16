Узбекистан закрыл наземные границы с Казахстаном

Узбекистан приостановил пересечение государственной границы с Казахстаном гражданами двух стран с 15 января, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана,.

Такие меры приняты в целях недопущения завоза в страну омикрон-штамма коронавируса.

Авиационное сообщение сохраняется.

Отмечается, что с 15 января въезжающие на территорию Узбекистана (за исключением автомобильного сообщения) должны предоставить отрицательный результат тестирования ПЦР не более чем за 48 часов до въезда, а также сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавирусной инфекции при въезде на территорию Узбекистан.

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Также наземным путем могут въехать граждане Узбекистана и Казахстана, возвращающиеся на родину, сотрудники межправительственной фельдъегерской связи, водители, осуществляющие международную перевозку грузов, лица, следующие в составе официальных (правительственных) делегаций, сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей, обслуживающий персонал объектов Узбекистана, расположенных на территории Казахстана, а также объектов Казахстана, расположенных на территории Узбекистана, граждане, осуществляющие свою деятельность в рамках инвестиционных проектов;

граждане Казахстана, постоянно проживающие в Узбекистан, а также граждане Узбекистана, постоянно проживающие в Казахстане;

въезжающие (выезжающие) в лечебных целях, с целью посещения тяжело больных близких родственников, либо участия на похоронных мероприятиях близких родственников, а также сопровождающие тела скончавшихся.