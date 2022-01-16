Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ

С аэродрома Алмты вылетели 19 самолетов, которые доставят на родину российских миротворцев из состава коллективных сил ОДКБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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«В настоящее время 19 самолетов (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 «Руслан») военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома «Алматы» и находятся в воздухе», — говорится в сообщении.