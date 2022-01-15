Во Франции 54 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против обязательной вакцинации

Акции протеста против санитарных пропусков и обязательной вакцинации собрали в субботу во французских городах 54 тыс. демонстрантов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Франции, указав, что в этот раз на улицы вышло в два раза меньше манифестантов, чем 8 января, передает ТАСС.

В Париже в манифестациях приняли участие около 7 тыс. человек. Крупная акция протеста во французской столице была организована бывшим вице-председателем партии «Национальное объединение» Флорианом Филиппо. Митинги в этот день также состоялись в Бордо, Страсбурге, Нанте, Марселе, Лионе, Клермон-Ферране.

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В Тулузе агрессивно настроенные манифестанты попытались устроить беспорядки. Они поджигали мусорные баки и забрасывали полицию камнями и бутылками. По информации МВД, в общей сложности стражи правопорядка задержали в разных городах 10 человек.

Субботние демонстрации прошли на фоне обсуждения в Сенате (верхней палате парламента) законопроекта, предусматривающего замену санитарного пропуска вакцинным. Согласно документу, такой пропуск будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). Как сообщила в субботу вечером пресс-служба верхней палаты парламента, сенаторы большинством голосов поддержали документ с поправками. В воскресенье, как ожидается, законопроект должен быть окончательно утвержден Национальным собранием (нижней палатой парламента).