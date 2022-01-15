На улицах Казахстана начали снимать таблички с именем Назарбаева

На улицах городов Казахстана начали снимать таблички с жилых домов и зданий организаций, где упоминается имя бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева и убирать с них упоминания нем. Об этом сообщает КазТАГ.

По данным агентства, таблички начали снимать уже после протестов, которые начались в стране в первые дни января. КазТАГ приводит в пример мраморную табличку у здания Фонда Нурсултана Назарбаева откуда пропали надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev qory» (те же слова на казахском).

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В зале совещаний здания полиции Алма-Аты убрали указание авторства под выложенной цитатой экс-президента. На место, где было указано имя спикера, поместили фотографию с совещания с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Хотя в Алма-Ате идут ускоренные восстановительные работы, администрация города пока не восстановила таблички с именем Назарбаева проспекте, который носит его имя.