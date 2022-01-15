Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии в соцсетях, об этом сообщил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым дано поручение нашему министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа», — сообщил Дудаев в ходе «прямого эфира» в Instagram.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По его словам, «с сегодняшнего дня начинается новая страница в истории взаимоотношений двух братских народов».