В ближайшие несколько недель Турция ускорит отказ от доллара: конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится. Об этом сообщил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати. Его слова приводит Milliyet.

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По его подсчетам, на вечер пятницы, 14 января, на счетах в рамках правительственной схемы, защищающей депозиты в нацвалюте от обесценивания, было более 131 миллиарда лир (9,69 миллиарда долларов). Говоря об инфляции, Небати подчеркнул, что она является бедствием не только для Турции, но и для всего мира в целом. Однако страна, по его словам, смогла «превратить кризис в возможность». «Теперь мы вступаем в 2022 год с большими надеждами», — подчеркнул он.