Короля Тонги эвакуировали из-за извержения подводного вулкана

Власти Тонги, островного государства в Тихом океане, эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI, из королевского дворца в столице страны Нукуалофе из-за извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай, сообщает CNN.

По информации телеканала, большой волной, возникшей после извержения вулкана, затопило несколько районов столицы острова, в том числе и зону рядом с королевским дворцом.

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Отмечается, что извержение вулкана Хунга-Хаапай стало самым крупным с декабря.

Предупреждения о возможности возникновения цунами также были распространены для некоторых районов Новой Зеландии, Австралии и ряда островов Тихого океана.